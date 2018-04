Spektakuläres Osterfeuer: Trechwitz fackelt Kolosseum ab

Trechwitz. Das kleine Dorf Trechwitz in Potsdam-Mittelmark brennt für Ostern! Da wird am Ostersamstag nicht einfach nur ein Haufen Holz abgefackelt, sondern jedes Jahr ein großes Spektakel aufgeführt.

Seit 1996 realisiert der Freizeit- und Jugendverein Trechwitz aufwendige Projekte: Es brannten schon die Sphinx, der BER, eine Westerstadt, eine Maya-Pyramide, eine Skisprungschanze und im letzten Jahr die Stadt Troja.

Die Trechwitzer lassen sich jedes Jahr zu Ostern eine neue Idee einfallen. Sie gestalten ihr traditionelles Osterfeuer immer besonders kreativ. Dieses Jahr wurde ein Nachbau des antiken Kolosseums in Rom in Brand gesteckt. Zur Bildergalerie

In diesem Jahr überlegte sich die Truppe rund um Organisator Sebastian Geidecka wieder etwas Außergewöhnliches. In wochenlanger Arbeit bauten sie das Kolosseum in Rom aus Holz nach. Am Ostersamstag ging es in helle Flammen auf. Wie beeindruckend das aussah, zeigt unser Video:

Von MAZonline