Lönnewitz

Wildunfall im Spreewald: Am frühen Dienstagmorgen ist im südbrandenburgischen Landkreis Elbe-Elster ein Wolf von einem Auto überfahren worden. Wie der RBB zuerst berichtete, kam es auf der Burger Chaussee in Lönnewitz zu dem Zusammenstoß. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet.

Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen mit Wölfen im Straßenverkehr. Erst im Dezember wurde ein Tier auf der A11 getötet. In Zitz wurde nach dem Fund eines Wolfskadavers zunächst ein illegaler Abschuss vermutet. 5000 Euro wurden für Hinweise geboten, die zur Ergreifung des mutmaßlichen Schützen führen. Doch dann stand teht endgültig fest, dass der an einem Waldweg an der Gemarkungsgrenze zu Gollwitz aufgefundene Wolf überfahren wurde.

Von RND/sis