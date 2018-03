Sprengung in Grunewald: A 115 wird gesperrt

Berlin-Grunewald. Am heutigen Mittwoch, 14. März, wird es am späten Vormittag auf der A115 zu Behinderungen kommen. Der Grund sind Arbeiten auf dem Sprengplatz Grunewald. Dort werden am Mittwoch Bomben unschädlich gemacht, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Avus voll gesperrt

Ab 10 Uhr wird deswegen die Avus gesperrt – und zwar in beide Richtungen. Laut Polizei wird die Autobahn 115 zwischen den Ausfahrten Hüttenweg und Nikolassee für den Verkehr gesperrt. Deswegen ist kurzzeitig mit Behinderung auf der Strecke zu rechnen, die besonders von Berufspendlern viel befahren wird.

Weitere Sprengungen sind für den 21. März und drei Termine im April vorgesehen: Den 11.,18. und den 25. April.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline