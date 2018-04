Brieselang/ Berlin

Am 25. September 2006 verschwand Georgine Krüger. Die damals 14-jährige Schülerin war auf dem Nachhauseweg von ihrer Schule in Berlin-Moabit zu der elterlichen Wohnung in der Stendaler Straße. Das letzte Mal wurde sie gegen 13.50 Uhr lebend gesehen, als sie den Bus M 27 an Perleberger Str. Ecke Rathenower Str. verließ. Wenig später wurde ihr Handy ausgeschaltet und war seitdem nicht mehr auf Empfang. Es fehlte jede Spur. Schnell schlossen die Ermittler aus, dass der Schülerin „ein Unglücksfall jeglicher Art“ zugestoßen sei. Zunehmend verstärkte sich der Verdacht, dass „Georgine einer Straftat zum Opfer fiel“, so die Polizei nur wenige Tage nach dem Verschwinden.

Jetzt ist bei der Polizei ein Hinweis eingegangen. Daraus ergab sich für die Mordkommission eine neue Spur und die führt in einem Waldstück nahe Brieselang im brandenburgischen Havelland. Dort wird die Polizei am Donnerstagvormittag nach Hinweisen auf den Verbleib von Georgine suchen. Dabei werden auch Leichensuchhunde der Polizei Berlin zum Einsatz kommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Donnerstagmorgen.

