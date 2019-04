Potsdam

Das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt ( Oder-Spree) soll weiter eigenständig bleiben. Das hat laut der Gewerkschaft IG Metall der Aufsichtsrat der ArcelorMittal Eisenhüttenstadt im Einvernehmen mit der Konzernspitze am Freitagmorgen vereinbart. Überlegungen, im Zuge des Konzernumbaus die gesellschaftsrechtliche Eigenständigkeit und damit die betriebliche Mitbestimmung infrage zu stellen, sind damit vom Tisch.

Konkret war befürchtet worden, die Zentrale könnte künftig in Bremen, einem weiteren Standort der Gruppe, angesiedelt werden. Die Landesregierung befürchtete ein verheerendes Signal, nämlich dass einer der größten Arbeitgeber im Land wackelt, dass wichtige und gut bezahlte Industriejobs in einer strukturschwachen Region auf dem Spiel stehen.

„Eine Fusion der beiden Unternehmen wird nicht weiterverfolgt“, teilte das Unternehmen am Freitag mit, Eisenhüttenstadt bleibe eigenständig. Vom 1. Mai an soll aber der Vorstandschef von ArcelorMittal Bremen diese Funktion auch für das Werk in Eisenhüttenstadt übernehmen. „Mit dieser Entscheidung werden beide Standorte näher zusammengeführt“, erklärte der Vorstandschef von ArcelorMittal Europe - Flat Products, Geert Van Poelvoorde.

Politiker protestierten

Die im März bekannt gewordenen Erwägungen hatten zu massivem Protest im Betrieb und einer Einmischung der Politik geführt. An der Betriebsversammlung vor dem Werk am 22. März hatten Ministerpräsident Dietmar Woidke, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) und Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer teilgenommen.

Zentrale drohte nach Bremen abzuwandern

In dem Stahlwerk arbeiten derzeit rund 2700 Menschen. Das Werk stellt Flachstahl her – etwa für den Bau von Haushaltsgeräten.

„Als Belegschaft haben wir geschlossen gezeigt, dass wir für unseren Standort kämpfen“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Holger Wachsmann. „Nun geht es darum, gemeinsam in der neuen Konzernstruktur konstruktiv nach vorne zu arbeiten.“

Von Ulrich Wangemann