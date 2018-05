Potsdam

In der abgelaufenen Grippesaison sind in Brandenburg 17 Menschen an den Folgen dieser Virus-Erkrankung gestorben. In der Saison 2016/2017 waren es nur sechs Fälle, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte.

Eine der schlimmsten Grippewellen überhaupt

Von Beginn der Saison im Oktober an bis Mitte April hatte es mit insgesamt 10.116 gemeldeten Fällen eine der schlimmsten Grippewellen im Land gegeben.

Den bislang höchsten Wert gab es 2017 mit 4.130 Fällen. Dabei wurden allein in den ersten fünf Kalenderwochen 2017 1.190 Fälle registriert, das waren rund fünf Mal so viele wie in den ersten fünf Wochen des vorangegangenen Jahres, wie das Potsdamer Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte.

Die meisten Erkrankungen gab es mit 1.270 Fällen im Landkreis Potsdam-Mittelmark und 1119 im Landkreis Oberhavel.

Lesen Sie hierzu auch:

– Grippewelle erreicht Höchststand – zwei Tote

– Grippe in Brandenburg: weniger Fälle verzeichnet

– EU-Kommission macht gegen Impfgegner mobil

Von MAZonline/dpa