Lob von höchster Stelle: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Langzeitprojekt „Jugend in Brandenburg“ der MAZ-Volontäre gewürdigt. „Wer sich mit dem Leben der Menschen beschäftigt, erfährt viel über die Aufgaben und Schwierigkeiten des Landes, wie weite Schulwege, unzureichende Internetverbindungen oder fehlende Freizeitangebote“, so Steinmeier am Freitag am Rande seines Besuchs in der Uckermark.

Hier geht es zur Multimedia-Reportage Alle ausführlichen Porträts der Jugendlichen, Videos zu den Protagonisten gibt es in der Multimedia-Reportage zum Projekt unter https://jugend.maz-online.de/

Der Bundespräsident traf in Templin mit den Volontären zusammen, die ihm von ihrem multimedialen Projekt berichteten: Sieben junge Märker werden über mehrere Jahre auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleitet. Die MAZ veröffentlicht Artikel, online abrufbar gibt es Videos, Bilder und Hintergründe. Man erfahre so viel von den Träumen junger Menschen, sagte Steinmeier – „und die Volontäre lernen, was Lokaljournalismus ausmacht: Nähe, Heimat und Menschen, die sich engagieren.“

Von MAZonline