Brandenburg Anlieger-Beiträge - Straßenausbau: Gemeinden spekulieren auf neues Gesetz In Stahnsdorf und Wandlitz haben die Kommunalpolitiker beschlossen, von den Anliegern keine Gebühren mehr einzutreiben. Damit greifen sie der angekündigten Abschaffung auf Landesebene voraus. Auch in anderen Gemeinden wird darüber abgestimmt.

Bauarbeiten an einer Straße in Stahnsdorf. Die Gemeinde hat als eine der ersten in Brandenburg aufgehört, Anliegerbeiträge einzutreiben. Quelle: Luise Fröhlich