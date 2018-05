Brandenburg Kommunen - Straßenbau mit dem Geld der Bürger In Brandenburg rumort es. Immer mehr Bürger wehren sich gegen teils hohe Pflichtbeiträge für die Erschließung oder den Ausbau von kommunalen Straßen. Güter Haeger aus Schönwalde-Glien (Havelland) hat deshalb an den Innenminister geschrieben. Heute sind die Straßenausbaubeiträge Thema im Landtag.

Günter Haeger an der Baustelle Buchenallee in Schönwalde-Glien. Aus seiner Sicht sind die in Brandenburg fälligen Pflichtbeiträge der Bürger ungerecht. Quelle: Julian Stähle