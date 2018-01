Streikwelle rollt: Heute bei Bombardier und Otis

Berlin. Beim Zugproduzenten Bombardier in Hennigsdorf (Oberhavel) und beim Berliner Aufzugbauer Otis in Tegel sind heute die Beschäftigten der Frühschicht zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie.

300 Mitarbeiter der Frühschicht bei Bombardier

In Hennigsdorf wollen sich rund 300 Mitarbeiter der Bombardier-Frühschicht vor dem Werkstor versammeln. Zur Kundgebung in Alt-Tegel werden etwa 700 Beschäftigte erwartet. Zum Warnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft im Berliner Norden auch bei MAN Diesel & Turbo, Borsig, KB Powertech und Robert Bosch Steering.

Kundgebung in Hennigsdorf

Bei Kundgebungen in Hennigsdorf und Tegel will die IG Metall ihren Forderungen Gehör verschaffen: sechs Prozent mehr Geld für die 3,9 Millionen Beschäftigten, Teilzeitarbeit mit Lohnausgleich sowie Verhandlungen über gleiche Löhne in Ost und West.

Die Arbeitgeber hatten die Warnstreiks als rechtswidrig kritisiert, rechtliche Schritte jedoch zunächst ausgeschlossen.

Bundesweit heute weitere Streiks

Bereits unmittelbar nach Mitternacht legten Mitarbeiter von Firmen im fränkischen Aschaffenburg und im westfälischen Iserlohn die Arbeit für kurze Zeit nieder. Auch bei Volkswagen in Chemnitz wurde zum Streik aufgerufen. Im Laufe des Montags sollten Kundgebungen unter anderem bei Porsche in Baden-Württemberg und in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens folgen.

Erste vereinzelte Warnstreik-Aktionen hatte es bereits in der vergangenen Woche gegeben, unter anderem am 4. Januar bei ZF in Brandenburg an der Havel.

Die nächsten Verhandlungen finden am kommenden Donnerstag (11. Januar) im Tarifbezirk Baden-Württemberg statt.

Von Burkhard Fraune