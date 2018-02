Streik bei der Post in Brandenburg und Berlin

Berlin. Kunden der Deutschen Post AG müssen sich in Brandenburg und Berlin am heutigen Freitag darauf einstellen, dass ihre Briefe später ankommen. Die Gewerkschaft Verdi rief zu einem ganztägigen Warnstreik im laufenden Tarifkonflikt auf. In elf Betriebstätten in der Region werden rund 300 Beschäftigte ganztägig zum Streik aufgefordert.

Verdi fordert Lohnerhöhung um sechs Prozent

In den Tarifverhandlungen will Verdi für seine bundesweit rund 130.000 Tarifbeschäftigten unter anderem eine Lohnerhöhung um sechs Prozent erreichen. Die nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt soll am 26. und 27. Februar in Bonn stattfinden.

Streiks bereits am Donnerstag

Bereits am Donnerstag hatte Verdi in fünf Bundesländern rund 1500 Mitarbeiter der Post aufgerufen, vorübergehend die Arbeit niederzulegen und sich an Kundgebungen zu beteiligen. Aktionen gab es nach Gewerkschaftsangaben in Bayern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.

Am Freitag müssen sich Kunden der Deutschen Post AG auch in weiten Teilen Hessens sowie in Baden-Württemberg auf eine verzögerte Briefzustellung einrichten.

Von Sophia Förtsch