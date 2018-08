Potsdam

In Brandenburg ist ein heftiger Streit um die geplante Abschiebung von drei abgelehnten Asylbewerbern nach Kabul entbrannt. Diese stammen aus Brandenburg und sollen trotz der umstrittenen Sicherheitslage in Afghanistan im Zuge einer Sammelabschiebung aus Deutschland in ihr Heimatland zurückgebracht werden.

Linke und Grüne lehnen die Abschiebungen ab. Das SPD-geführte Innenministerium in Potsdam erklärte hingegen, man orientiere sich bei Abschiebungen an den Lageberichten des Auswärtigen Amtes und der politischen Meinungsbildung im Land Brandenburg selbst.

Damit zeichnet sich erneut ein heftiger Konflikt innerhalb der rot-roten Koalition in Brandenburg um die Asylpolitik ab. Die Landtagsabgeordnete der Linken, Andrea Johlige, sagte, sie halte die Abschiebung von zwei der drei Männern für rechtswidrig. Die Grünen sprachen von einer „Kehrtwende“ in der bisherigen Asylpolitik des Landes. Einer der Asylbewerber soll gegen einen Bescheid Widerspruch eingelegt haben. Das Gericht habe aber noch nicht entschieden. Einem anderen sei das Urteil noch nicht zugestellt worden. Bei dem dritten soll es sich um einen Mann handeln, der mehrfach Straftaten verübt haben soll.

Das sei auch ein Affront gegen den Brandenburger Landtag, betonte Johlige. Das Parlament habe im Mai 2017 beschlossen, dass erst alle bleiberechtlichen Möglichkeiten genutzt werden sollten, um Afghanen ein Aufenthaltsrecht zu gewähren. Johlige sagte, sie sei kurzfristig am Dienstag nach München geflogen. Von dort sollen die drei Männer am Abend gegen 21.15 Uhr in ein Flugzeug gesetzt werden.

Das Innenministerium verwies auch auf den Beschluss des Landtags, wonach für eine Abschiebung nach Afghanistan vorrangig Personen in Frage kommen, die zum Beispiel als Gefährder eingestuft sind, rechtskräftig verurteilte Straftäter sind oder Menschen, die sich der Mitwirkung an der Identitätsfeststellung hartnäckig verweigern.

Von Igor Göldner