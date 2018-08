Potsdam

In Brandenburg ist ein Streit um die geplante Abschiebung von drei abgelehnten Asylbewerbern nach Kabul entbrannt. Die Männer im Alter von 18, 21 und 22 Jahren wohnen in Gemeinschaftsunterkünften in Cottbus und im Kreis Oberhavel. Sie sollen trotz der umstrittenen Sicherheitslage in Afghanistan im Zuge einer sogenannten Sammelabschiebung aus Deutschland in ihr Heimatland zurückgebracht werden. Nach Angaben der Rechtsanwältin der drei Afghanen sind in zwei der drei Fälle die Asyl-Verfahren noch nicht abgeschlossen.

Linke und Grüne kritisieren die Abschiebungen heftig. Die Landesvorsitzende der mitregierenden Linken, Anja Mayer, erklärte, ihre Partei lehne Abschiebungen nach Afghanistan grundsätzlich ab. Damit zeichnet sich erneut ein Konflikt innerhalb der rot-roten Koalition in Brandenburg um die Asylpolitik ab. Mayer stellte die neue Lageeinschätzung des Auswärtigen Amts von Ende Mai in Frage. Von sicheren Gebieten könne nicht die Rede sein, tatsächlich seien dort verstärkte militärische Auseinandersetzungen zu beobachten. Sie forderte die zuständigen Ausländerbehörden in Cottbus und Oberhavel auf, die Entscheidungen noch einmal zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Das SPD-geführte Innenministerium in Potsdam erklärte hingegen, man orientiere sich bei Abschiebungen an den Lageberichten des Auswärtigen Amtes und der politischen Meinungsbildung in Brandenburg. Es werde stets eine sorgfältige Einzelfallprüfung vorgenommen.

Die Grünen verlangen eine Aussetzung aller Abschiebungen nach Afghanistan, solange die Sicherheitslage prekär bleibe. Fraktionschef Axel Vogel sprach von einer „Kehrtwende“ in der Asylpolitik Brandenburgs. Das Land habe sich aus guten Gründen in den vergangenen Monaten nicht an Sammelabschiebungen anderer Länder beteiligt. Afghanistan sei alles andere als sicher.

Einer der drei Männer, ein 21 Jahre alter Afghane, soll sich noch im sogenannten Erstverfahren befinden. Sein Asylantrag wurde vom Bundesamt abgelehnt, dagegen klagte er. Über diese Klage sei noch nicht entschieden worden, sagte seine Anwältin Myrsini Laaser der MAZ. Am Montag sei ihr Mandat, der psychisch sehr labil sei, verhaftet worden. „Damit haben wir nicht gerechnet. Ich dachte, solche Leute werden in Brandenburg nicht abgeschoben“, sagte sie. Einem 18-jährigen Afghanen, der auch abgeschoben werden soll und seit 2015 in Brandenburg ist, sei das Urteil bisher nicht zugestellt worden.

Bei dem dritten Afghanen handelt es sich um einen 22-Jährigen. Er soll eine Reihe von Straftaten begangen haben, darunter Betrug, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dafür bekam er eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Laut seiner Anwältin soll er in Haft einen Suizidversuch unternommen haben.

Die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige sagte, in zwei Fällen sei die Abschiebung rechtswidrig. Das sei auch ein Affront gegen den Landtag, der im Mai 2017 beschlossen habe, dass erst alle bleiberechtlichen Möglichkeiten genutzt werden sollten, um Afghanen ein Aufenthaltsrecht zu gewähren.

Von Igor Göldner