Potsdam

Zehntausende Bewohner im Berliner Südosten hoffen, im Laufe des Mittwochs endlich wieder Strom zu bekommen. Schon seit 14 Uhr am Dienstag ist Köpenick von der Versorgung abgeschnitten, mehr als 30.000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe sind betroffen. Eine Bohrung bei Bauarbeiten soll eine wichtige Stromleitung zerstört haben – etwas, das so auch in Brandenburg passieren könnte. Bargeld, Trink- und Abwasser, Kochen, Heizen, medizinische Versorgung, Pflege- und Altenheime sowie die komplette Kommunikation, alles hängt irgendwie am Strom. Wäre die Region für einen Ausfall gewappnet? Die MAZ hat nachgefragt.

Das Potsdamer Stromnetz ist an mehreren Einspeisepunkten im Norden und Süden mit dem 110-Kilovolt- Hochspannungsnetz der Edis AG verbunden. Mit dem Ende 2015 fertiggestellten 110-Kilovolt-Ringschluss ist es noch sicherer geworden. Um das 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz – das die Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze der Stadt mit Strom versorgt – in sich zu schließen, entstand damals eine Verbindung zwischen den Umspannwerken Nuthe und Zeppelinstraße. Wenn eine oder beide Turbinen und damit einer oder beide Generatoren im Heizkraftwerk Potsdam-Süd außer Betrieb gehen, wird aller Strom aus dem Netz der Edis AG bezogen.

Der Verkehrsbetrieb in Potsdam (Vip) hat Pläne zur Notbetankung von Bussen und anderen Fahrzeugen. Die Straßenbahnen stoppen nicht abrupt, ohne Licht und mit verriegelten Türen; sie rollen aus und bleiben stehen. Die neueren Bahnen verfügen über Pufferbatterien, die eine Zeit lang halten. Die Türen aller Bahnen und Busse lassen sich durch den Fahrer auch manuell entriegeln.

Der Kommunale Immobilienservice (Kis) als Betreiber der städtischen Immobilien verfügt über einen Notfallplan bei Stromausfall, um wichtige Funktionen bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung aufrecht zu erhalten. Für wichtige Anlagen gibt es eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) durch Notstromaggregate oder Batterieanlagen. Allerdings funktionieren die nur etwa eine Stunde. Länger hält auch die Telefonanlage unter Last nicht durch. Die Computer-Server der Landeshauptstadt sind hingegen ohne Einschränkung abgesichert. Brandmeldeanlagen und Sicherheitsbeleuchtungen haben eine Notstromversorgung.

Die Feuerwehr hat an mehreren Standorten Stromerzeuger für ihre Feuerwachen. Auch der Stab für außergewöhnliche Ereignisse mit Sitz in der Hauptwache an der Holzmarktstraße ist notstromversorgt. Die Feuerwehrfahrzeuge haben Funkgeräte. Das Funknetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ist bis zu 100 Stunden mit Brennstoffzellen und Akkus versorgt. Außerdem gibt es Satellitentelefone. Mit der Notstromversorgung der Polizei wären mindestens zwei Tage Kernaufgaben wie die Notrufannahme gesichert.

Das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ bekommt seinen Strom über eine separate Hochspannungseinspeisung direkt vom Energieversorger. Sollte es zu einem Netzausfall kommen, übernehmen binnen 15 Sekunden zwei 2800 PS starke Dieselaggregate automatisch die Versorgung am Standort Charlottenstraße.

Brandenburg an der Havel

Die Stadt arbeitet nun bereits seit mehreren Jahren an einem so genannten Blackout-Konzept, das in diesem Jahr fertig werden soll. Die Katastrophenschutzbehörde im Fachbereich Feuerwehr erstellt derzeit Pläne, welche Notstromanlagen und Unabhängigen Stromversorgungen betrieben werden können, an welcher Tankstelle Treibstoff-Vorräte gelagert werden, um die Aggregate zu versorgen und die Sicherheitsbehörden mobil zu halten.

Es geht beispielsweise um Gespräche mit großen Einzelhandelsketten wegen Lebensmitteldepots. Auch Hilfsorganisationen wie das THW oder das Deutsche Rote Kreuz haben beschränkte Vorräte an Decken, Betten oder Zelten. Für die Behörden geht es um Kommunikation, damit sie die Bevölkerung über mögliche Hilfen informieren können. So sollen beispielsweise die Ortsteilverwaltungen erste Anlaufpunkte sein.

Der für Ordnung und Sicherheit zuständige Beigeordnete Michael Brandt ( CDU) rät Bürgern, selbst elemantare Vorkehrungen zu treffen und Kerzen, Batterien und Konserven im Haus zu haben. „Ich empfehle ein Bevorraten für zehn Tage, das ist die maximale Zeit, bis unsere Maßnahmen greifen, die wir gerade im Hintergrund vorbereiten.“

Dahmeland-Fläming

Eine Störung hätte auch hier verheerende Wirkung. Die Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald arbeiten derzeit an Konzepten, um bei einem etwaigen Blackout das Schlimmste zu verhindern. Alle Einrichtungen, die nach der Brandenburgischen Krankenhaus- und Pflegeheim-Bauverordnung errichtet wurden, sind bereits mit Notstromaggregaten ausgestattet. Für diese sensiblen Einrichtungen bleibt die Stromversorgung im Katastrophenfall für mindestens drei Stunden stabil.

Allerdings würden immer mehr Heime gebaut, die diese Verordnung nicht erfüllen, erklärt Ive Marschall, Leiter des Ordnungsamtes in Teltow-Fläming. Ein Problem seien auch Schwerkranke und Pflegefälle, die Zuhause auf ein Beatmungsgerät mit Akku angewiesen sind. Im Falle eines Blackouts müsste jeder dieser Erkrankten mit Notstrom versorgt werden – bisher sei dem Landkreis aber überhaupt nicht bekannt, wie viele Menschen davon betroffen wären, so Marschall.

