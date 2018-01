Stromausfall und Randale: S-Bahn-Verkehr gestört

Berlin. Ein Stromausfall hat am Mittwochmorgen im Osten Berlins den S-Bahnverkehr teilweise empfindlich eingeschränkt. Betroffen waren die Linien S2, S8 und S85. In Pankow-Heinersdorf gab es nach dem Stromausfall seit Dienstagabend eine Stellwerksstörung. Sie konnte am Vormittag behoben werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Reparaturarbeiten liefen seit dem frühen Morgen.

Ursache: Bauarbeiten

Ursache des Blackouts waren nach S-Bahn-Angaben Bauarbeiten auf früherem Bahngelände. Zwar sei vertraglich vereinbart worden, dass ein Trafo-Häuschen dort stehen bleibe. Bei den Bauarbeiten sei am Dienstag dennoch das Dach des Häuschens abgerissen worden, die eindringende Feuchtigkeit löste einen Kurzschluss aus.

Kein Halt in zwei S-Bahnhöfen

Notstromaggregate stellten zwar den S-Bahn-Verkehr wieder sicher, die Bahnhöfe Pankow-Heinersdorf und Blankenburg blieben nach Unternehmensangaben jedoch dunkel, weshalb die Züge dort ohne Halt durchfuhren. Auf den Linien S2 und S8 gab es zwischen Pankow und Blankenburg einen S-Bahn-Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt. Zudem wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Randalierer in der S2

Für weitere Probleme sorgte ein Polizeieinsatz, den ein Randalierer in einem Pendelzug auslöste. Wie die Bundespolizei auf Twitter mitteilte, stand dort nach dem Ziehen der Notbremse vorübergehend die S2 im Bereich Karow.

+++Update+++ Wir geben die Strecke der @SBahnBerlin jetzt wieder frei. Der renitente Fahrgast bekommt eine Freifahrt in unserem 🚔 Wir wünschen allen eine gute Weiterfahrt! https://t.co/aTMehirYs4 — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) January 17, 2018

