Sturm „Friederike“ erreicht Brandenburg

Potsdam. Sturmtief „Friederike“ zieht am Donnerstag mit heftigen Böen über Deutschland hinweg und erreicht auch Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Sturmspitzen voraus, die in ihrem Ausmaß an „Xavier“ erinnern. Im südlichen Brandenburg soll es Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern geben. In Potsdam sind immerhin noch Böen von 85 Stundenkilometern möglich.

Der Sturm soll von Donnerstagmorgen an von Westen her über Deutschland ziehen. Die Mitte des Landes soll er laut ersten Prognosen gegen Mittag erreichen. Doch lassen sich Zeiten nur grob voraussagen.

Schneefall und Sturm

Am Donnerstag kommt am späten Vormittag von Südwesten erneut Schneefall auf. Dabei sind laut DWD im Norden und Nordosten Brandenburgs drei bis acht Zentimeter Neuschnee wahrscheinlich. Es muss in allen Landesteilen mit Glätte gerechnet werden.

Ab dem Mittag verstärkt sich der Wind und weht dann mäßig bis frisch mit Wind- und stürmischen Böen. In der Südhälfte sind Sturmböen bis 85 km/h, im äußersten Süden einzelne schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer wahrscheinlich. Orkanartige Böen können nicht ausgeschlossen werden.

Mit Sturm, Schnee und Schneeregen halten voraussichtlich bis Freitag an.

Bei Polizei und Feuerwehr ist man für das anstehende Sturmtief sensibilisiert. In einigen Landkreisen hat man bereits konkrete Sicherheitsmaßnahmen ergriffen: So bleibt der Wildpark Johannismühle bei Baruth am Donnerstag geschlossen. Zuletzt hatte Sturm „Xavier“ im Oktober schwere Schäden im ganzen Land angerichtet.

Im ganzen Land entwurzelte Bäume, hunderte zerstörte Autos, viele beschädigte Straßen und Wege: Sturmtief „Xavier“ hat am 5. Oktober auch in Brandenburg gewütet. Wir zeigen die Bilder der Verwüstung. Zur Bildergalerie

Südwesten Deutschlands besonders stark betroffen

Die Deutsche Bahn warnte ihre Fahrgäste im Internet vor möglichen Einschränkungen im Südwesten wegen möglicher orkanartiger Stürme am Mittwoch und Donnerstag: „Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit unserer Züge und im Einzelfall auch die Einstellung des Bahnbetriebs vor.“

Winterwetter am Mittwoch führt zu schweren Unfällen

Am Mittwoch traf das Winterwetter vor allem den Berufs- und Schulbusverkehr. Mehrere Busse mit Schulkindern verunglückten in Nordrhein-Westfalen bei Glätte. Dabei wurde ein Busfahrer schwer verletzt, weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

In Nümbrecht im Bergischen Land kam ein Bus auf abschüssiger Strecke bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Dabei seien der Fahrer sowie weitere sieben Menschen leicht verletzt worden, auch Schulkinder.

Bei Euskirchen wurden sieben Menschen bei einem Unfall mit einem Schulbus leicht verletzt - auch hier sollen Schüler unter den Verletzten sein. Bei Zülpich krachte ein Schulbus gegen einen Baum. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, ein Fahrgast erlitt leichte Verletzungen, berichtete die Polizei.

Auf einer glatten, abschüssigen Straße in Bad Berleburg bei Siegen stieß ein Lastwagen mit einem entgegenkommenden Schulbus zusammen. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und blieb an einer Straßenböschung liegen. Helfer schlugen eine Seitenscheibe ein, damit die Kinder und der Fahrer heraus konnten. Vier Kinder im Alter zwischen 12 bis 14 und der 72 Jahre alte Busfahrer kamen mit Schock ins Krankenhaus

Im hessischen Laubach ereignete sich auf einer Landstraße ein Unfall mit einem Linienbus. Sechs Kinder und die Busfahrerin (45) wurden leicht verletzt. In dem Bus befanden sich insgesamt 24 Grundschüler.

In Thüringen stürzte am Morgen auf der A9 bei Schleiz ein mit Gurken beladener Laster bei Schneeglätte auf ein 30 Meter entferntes Feld neben der Fahrbahn - der Fahrer blieb unverletzt.

Bei einer Massenkarambolage mit 15 Fahrzeugen wurden auf der Autobahn 93 in Bayern drei Menschen leicht verletzt. Die Wagen, darunter zwei Lastwagen, seien in der Nähe von Bad Abbach bei Schneegestöber ineinander geraten, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Regensburg während der Bergungsarbeiten gesperrt.

Auf der A623 im Saarland kippte nahe dem Autobahndreieck Friedrichsthal ein Lebensmittellaster um. Weil der 18-Tonner die Fahrbahn blockierte, wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Auf glatten Straßen in Niedersachsen gab es zahlreiche Unfälle in der Nacht. In Salzbergen im Emsland kippte am Morgen der Anhänger eines Transporters mit 100 Schweinen um. Mindestens 18 Tiere verendeten.

Von MAZonline