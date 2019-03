Kummersdorf

Die Berliner Polizei ist erneut angerückt und setzt ihre Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca am Freitag an der Stelle vom Donnerstag fort. Das Gebiet bei Kummersdorf und Storkow, 50 Kilometer südöstlich von Berlin, wird damit intensiver durchkämmt.

Mit Hubschrauber und Hunden

Dort hatte die Polizei am Donnerstag wegen eines Hinweises mit einer Hundertschaft, Hunden und einem Hubschrauber einen Wald durchkämmt, aber nach sieben Stunden noch nichts gefunden.

Mehr als 300 neue Hinweise waren nach der ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY... ungelöst“ vom Mittwochabend bei der Mordkommission eingegangen.

Rebecca war am 18. Februar in den frühen Morgenstunden aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers im Südosten Berlins verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie von ihrem Schwager getötet wurde. Der 27-jährige Deutsche war demnach zur mutmaßlichen Tatzeit allein mit ihr im Haus und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Von MAZonline