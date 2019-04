Potsdam

Der Brandenburger Landtag in Potsdam lädt am kommenden Samstag, 6. April, zu einem Tag der offenen Tür. Parlamentspräsidentin Britta Stark werde die ersten Gäste um 10 Uhr am Fortuna-Portal begrüßen, teilte die Landtagsverwaltung mit. Im Verlauf des Tages soll der insgesamt 700.000ste Besucher seit Eröffnung des neuen Landtaggebäudes auf dem Alten Markt vor fünf Jahren begrüßt werden.

„Ein offenes Haus zu sein, das ist die Philosophie des Parlaments, das vor fünf Jahren vom Brauhausberg in das Herz der Landeshauptstadt gezogen ist“, sagte Britta Stark. „Ausschüsse tagen öffentlich, Ausstellungen und Kantine laden zum Besuch. Am Tag der offenen Tür sind wir aber ausschließlich für unsere Gäste da.“

Bienen für den Landtag

Besucher könnten einen Blick hinter die Kulissen werfen, so etwa in die Beratungsräume der Fraktionen, in das Studio des RBB oder ins Büro der Präsidentin. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit Vertretern der Fraktionen ins Gespräch zu kommen. Zwischen 10 bis 18 Uhr kann man auch dem Stenografischen Dienst auf die Finger, dem Sorben/Wenden-Rat über die Schulter oder mit der Enquete für die ländlichen Regionen in die Zukunft schauen.

Vorgestellt wird auch der neue „Landtagsimker. Im Laufe des Frühjahrs sollen auf dem Dach Bienenstöcke aufgestellt werden. Besucher haben die Möglichkeit, einen Namensvorschlag für den Landtagshonig abzugeben.

Sammlung für Attika-Figuren

Der Verein Potsdamer Stadtschloss weiht mit Präsidentin Britta Stark am Vorabend des Tages der offenen Tür eine Spendenbox auf dem Landtagsinnenhof ein, um Gelder für die Restaurierung und Aufstellung weiterer Attika-Figuren zu sammeln.

Seit der Einweihung des Landtagsgebäudes haben knapp 700.000 Menschen den Landtag besucht. Nach dem Eröffnungswochenende am 18./19.1.2014) mit 22.000 Gästen, dem Bürgerfest zum 25-jährigen Brandenburg-Jubiläum (26.9.2015) und dem Tag der offenen Tür 2017 (1.7.) öffne sich das Haus zum vierten Mal an einem Wochenendtag seinen Gästen, hieß es.

Von MAZOnline