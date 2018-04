Potsdam

Es sind große Namen dabei, wie Ronald Paris, der 1976 im Palast der Republik ein großes Wandbild hinterließ und in Rangsdorf (Teltow-Fläming) lebt und arbeitet. Aber auch weniger bekannte, wie Andreas Dorfstecher, der in dem Prignitzdorf Rosenwinkel riesige Skulpturen aus Holz in die Landschaft stellt. Beim diesjährigen Tag des offenen Ateliers können ihre Werke begutachtet werden. 750 Künstler aus Brandenburg werden am Wochenende um den 5. und 6. Mai ihre Arbeitsstätten öffnen und sich über die Schulter schauen lassen.

Kunst zum Anfassen

Das Wochenende soll „Appetit auf Kunst machen“, so die Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, Brigitte Faber-Schmidt am Dienstag bei der Vorstellung des diesjährigen Programms. Seit 1999 laden die Landkreise einmal im Jahr zu einer Besichtigung der Künstlerateliers ein. „Es ist eine Einladung, Kunst zu entdecken und als anfassbar zu erleben“, sagte Brandenburgs Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil. Das Land verstehe den Ausstellungstag durch aus auch als Instrument der indirekten Kunstförderung. Denn zahlreiche Werke kann man nicht nur anschauen, sondern auch kaufen.

Kunst von Profis

Insgesamt 500 Ateliers werden in diesem Jahr öffnen. Teilnehmen dürfen nur Künstler, die ihren Lebens- oder Arbeitsmittelpunkt in Brandenburg haben und die einen Teil ihres Lebensunterhalt mit Kunst verdienen. Es handelt sich also durchgängig um Profis.

Zur besseren Orientierung haben die Organisatoren eine Broschüre mit den Adressen aller beteiligten Ateliers herausgegeben. Sie ist auch online zu beziehen unter: www.kulturland.de

Von Mathias Richter