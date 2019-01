Potsdam

Mehr Geld für Geldboten: Die Löhne der rund 12 000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche in Deutschland steigen deutlich. Die Gewerkschaft Verdi und die Unternehmer des Geldtransportgewerbes verständigten sich am Freitag auf Einkommensverbesserungen von je nach Tätigkeit 7,8 bis 17,2 Prozent. Der Tarifvertrag gilt rückwirkend zum 1. Januar für zwei Jahre, in denen die Löhne und Gehälter schrittweise steigen, wie beide Seiten nach fünf Verhandlungsrunden in Berlin mitteilten.

Handel befürchtete schon Engpässe

Zuvor waren seit Mittwoch mehrere tausend Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen gewesen. Viele Geldtransporter blieben stehen. Der Handel fürchtete Engpässe, sollte der Arbeitskampf nächste Woche fortgesetzt werden. In der vergangenen Woche bekamen die Verbraucher wenig von den Warnstreiks der Geldtransporter zu spüren. Viele Geschäfte hätten sich vorab mehr Wechselgeld besorgt, um die Zeit der Warnstreiks zu überbrücken, hatte es beim Handelsverband Deutschland geheißen.

Auch in Potsdam wurde gestreikt

Allein am Mittwoch und Donnerstag waren laut Verdi jeweils bundesweit rund 3000 Beschäftigte der Geld- und Wertdienstbranche in den Ausstand getreten. In Brandenburg wurde unter anderem der Potsdamer Standort der Firma Prosegur bestreikt. Mit dem Tarifabschluss endeten nun die Warnstreiks.

Von Marion van der Kraats, dpa