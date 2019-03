Berlin/Potsdam

In Berlin und Brandenburg haben am Freitag Tausende Kinder und Jugendliche am weltweiten Schülerstreik für mehr Klimaschutz teilgenommen.

Wie eine Polizeisprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte, beteiligten sich allein in Berlin zwischen 15.000 und 20.000 Menschen an der Demonstration der „Fridays for Future“. Der Zulauf sei damit deutlich stärker als erwartet gewesen. Für die Demonstration waren vom Veranstalter zuvor etwa 5.000 Teilnehmer angemeldet gewesen.

Auch Erwachsene unterstützen Klima-Protest

Die Schüler wurden am Freitag auch von Lehrern, Eltern, Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen unterstützt. Auf Transparenten forderten die Schüler von Politikern und Wirtschaft ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik und skandierten „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“.

Laut der Seite „fridaysforfuture.org“ waren am Freitag rund 1.660 Kundgebungen in 105 Ländern geplant, darunter an etwa 200 Orten in Deutschland. Vorbild für die Streikenden ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigen Schulstreik internationale Aufmerksamkeit erlangte.

Zur Galerie Tausende Schüler haben am Freitag im Berliner Invalidenpark für mehr Klimaschutz demonstriert. Weltweit wollten in mehr als 1650 Städten Menschen auf die Straße gehen.

Hunderte Demonstranten in Brandenburg

In Potsdam mahnten Hunderte Schüler rund um den Brandenburger Landtag einen größeren Schutz des Klimas an. „Hopp, hopp, hopp, Kohlestopp!“, riefen viele von ihnen am Freitag. Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich insgesamt rund 1800 Schüler. Auf Plakaten stand „Klimaschutz statt Kohleschmutz“ oder „Es gibt keinen Planet B“. In mehreren Städten in Brandenburg gab es ähnliche Proteste.

Das brandenburgische Bildungsministerium überlässt die Entscheidung über den Umgang mit Schulstreiks den Schulen. Es erklärte am Freitag, das Engagement der Schüler werde geschätzt. „Wir weisen aber auch darauf hin, dass die Schulpflicht nicht außer Kraft gesetzt werden darf. Wir vertrauen den Schulen“, sagte Ministeriumssprecher Ralph Kotsch.

Die weltweiten Demonstrationen am Freitag gelten als vorläufiger Höhepunkt der Bewegung. Bereits seit Wochen gehen Schüler jeden Freitag auf die Straße. Unter anderen begrüßte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Proteste. Hinter die Streikenden haben sich auch rund 12.000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gestellt. Die Anliegen der jungen Menschen seien berechtigt und gut begründet, heißt es im Aufruf der Gruppierung „Scientists4Future“.

