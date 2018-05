Potsdam

Der Festivalsommer hat gerade erst begonnen – und hält noch so viel bereit. Gute Musik, schöne Locations und tolle Bands unter freiem Himmel.

Klassiker wie das „Melt!“, intime Festival wie das „Inselleuchten“ vom Münsteraner Tatort-Schauspieler Axel Prahl oder das „Helene Beach“ direkt am Strand des Helenesees: Gerade im Osten, in der Mark und in den angrenzenden Regionen gibt es in diesem Sommer einige Highlights.

Überblick über den Festivalsommer

Hier kommt ein Überblick über die schönsten Festivals zwischen Uckermark und Thüringen. Alle Infos, Headliner, Daten und Ticketpreise gibt es zum Durchklicken in der Karte.

Festival wegen Waldbrandgefahr abgesagt Die Hitzewelle fordert ihren Tribut: Das Festival „Her Damit“ in Beiersdorf-Freudenberg (Märkisch-Oderland) muss wegen der anhaltenden Trockenheit abgesagt werden. Das Festivalgelände liegt mitten im Wald.

Von MAZ Online