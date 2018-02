Tierheim wegen schwerer Mängel geschlossen

Herzberg. Wegen schwerer Mängel ist das Tierheim in Herzberg (Elbe-Elster) geräumt und geschlossen worden. 27 Hunde und 28 Katzen seien am Mittwoch unter Aufsicht des Veterinäramtes in andere Tierheime gebracht worden, teilte der Landkreis Elbe-Elster mit.

Tierschutzrechtliche Anforderungen seien hier schon lange nicht erfüllt gewesen seien. Zum Beispiel seien Impfpflichten missachtet und die Herkunft und der Verbleib der Tiere nicht richtig dokumentiert worden.

Der Fall um den Entzug der Betriebserlaubnis und die Räumung hatte auch die Justiz beschäftigt. Das Tierheim Herzberg steht bereits seit Jahren in der Kritik. Träger ist der Tierschutzverein Elbe-Elster e.V.

Von Anna Ringle