Die Polizei hat am Dienstagmittag eine Anti-Wolfs-Demonstration vor dem Landtag am Alten Markt aufgelöst und dabei einen Kalb-Kadaver beschlagnahmt. Etwa sechs Landwirte aus Potsdam-Mittelmark hatten das tote Tier, das von einem Wolf gerissen wurde auf einer grünen Trage mitgebracht um auf die Schäden durch die Raubtiere aufmerksam zu machen. Die Landwirte demonstrierten mit Schildern und mahnten an, dass in den vergangen 14 Tagen neun Kälber gerissen worden seien.

Die Polizei stoppte die Demonstranten direkt nach dem Eintreffen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot und das Tierkörperbeseitigungsgesetz. Der Kadaver wurde in einer blauen Mülltüte von Mitarbeitern des Ordnungsamtes abtransportiert.

Demo mit Kadavern war zuvor untersagt worden

Angemeldet hatte die Demonstration der Vorsitzender der Agrargenossenschaft Ziesar, Elard von Gottberg. Da er angekündigt hatte, zwei tote Kälber mitzubringen, war ihm die Demo verboten worden. Stattdessen brachten die Landwirte nur ein Kalb mit.

„Wir fordern eine sofortige Bejagung des Wolfes“, sagte von Gottberg. Niemand aus der Politik könne erklären, warum der Wolf unter Vollschutz stehe. „Für uns ist das eine Verzweiflungstat. Wir wollen einfach nicht akzeptieren, dass der Verlust der Kälber zur Normalität wird“, sagte der 44-Jährige.

Mit Schildern und totem Kalb: Die Landwirte aus Potsdam-Mittelmark protestierten gegen die Verluste in ihren Herden. Quelle: Julian Stähle

Auflösung verlief friedlich

Die Auflösung der Demonstration verlief derweil friedlich. Einige Demo-Teilnehmer argumentierten leidenschaftlich mit den Polizisten. Aggressionen aber blieben aus.

