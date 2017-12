Toll! MAZ-Leser spenden 104.000 Euro

Potsdam. Bei den Weihnachtsaktionen im MAZ-Verbreitungsgebiet haben die Redaktionen mehr als 104.000 Euro eingesammelt. Das Geld kommt sozialen Projekten zugute – jede Redaktion hat mit Partnern vor Ort geschaut, wo Hilfe am nötigsten ist. So kamen in Brandenburg/Havel dank großzügiger MAZ-Leser fast 23.000 Euro für die Einrichtung einer Kinderküche beim DRK zusammen – dort zeigen Gastronomen Kindern aus finanziell klammen Familien, wie man mit einfachen Mitteln gut und gesund kocht. Ein Teil der Spenden kommt auch Familien zugute, die Schicksalsschläge ertragen müssen – etwa Familie Hesse, in der beide Eltern unheilbar an Krebs erkrankt sind. Ihre vier Jahre alte Tochter Alicia soll trotz der Sorgen ein schönes Weihnachtsfest haben.

MAZ-Regionalverlage sammeln für Familien oder Einrichtungen

Potsdamer MAZ-Leser spendeten 21.400 Euro für die Einrichtung eines Kinderheims im Stadtteil Am Stern. In gepolsterten Höhlen sollen Kinder mit Freunden und Familie Privatsphäre erfahren.

Acht bedürftige Familien erhalten in der Region Dahmeland-Fläming Hilfe – vor allem Alleinerziehende profitieren von den 17.000 Euro, die freigiebige Leser überwiesen haben. Unter anderem geht es darum, den Kindern die Teilnahme an Ferienprogrammen zu ermöglichen.

In Neuruppin, Wittstock, Kyritz (alle Ostprignitz-Ruppin) und Pritzwalk (Prignitz) kamen gut 29.000 Euro zusammen. Kyritzer MAZ-Leser etwa ermöglichen unter anderem den Kauf eines Profi-Gefrierschranks für eine wohltätige Lebensmittelausgabe. In Pritzwalk fließt das Geld in einen Notfalltopf, aus dem Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Neuruppiner Spender unterstützen 75 Alleinstehende und Familien in Not.

Eine Familie bekommt dank des Geldes nun neue Fahrräder

Im Fläming fließen 2000 Euro in die Anschaffung von Therapiegeräten in einer Wohnstätte für behinderte Kinder und Jugendliche. Ihr Physiotherapie-Raum soll renoviert werden.

In Hennigsdorf (Oberhavel) schenken MAZ-Leser einer bedürftigen Familie, in der beide Eltern mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben, neue Fahrräder. Einen neuen Haarschnitt erhalten die drei Kinder gleich dazu.

Für einen großen Kutschenwagen hat die MAZ-Lokalredaktion in Falkensee (Havellland) gesammelt. Das Fahrzeug dient der Therapie von 14 psychisch beeinträchtigten Jugendlichen, die auf dem Jugendhof in Berge wohnen. 7900 Euro kamen zusammen. In Rathenow (Havelland) profitiert der Förderverein der Stadtbibliothek von 1600 Euro Spendengeld.

All den Spendern – ob 5 Euro oder 500 – dankt die MAZ-Redaktion für viel Mitgefühl und ein großes Herz.

Von Ulrich Wangemann