Toller Frühlingstag in Brandenburg

Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen schönen Frühlingstag freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bringt am Montag ein nachlassendes Hoch viel Sonnenschein und milde Luft in die Region. Die Temperaturen klettern auf 19 bis 23 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind, der aus dem Osten kommt. Auch der Dienstag zeigt ein sonniges Gesicht, nur hier und da könnte es kurze Schauer geben.

Tulpen, Schneeglöckchen, Osterglocken, Krokusse: Dies sind die Frühblüher, die fast jeder kennt und die in vielen Gärten gedeihen. Doch es gibt noch mehr Frühblüher, die man beim Feld- und Waldspaziergang entdecken kann. Zur Bildergalerie

Die Nacht zum Mittwoch wird wolkig, einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Es kühlt sich ab bis auf 6 Grad.

Für den Mittwoch selbst ist nur geringer Sonnenschein prognostiziert. Es soll wolkig, zeitweise stark bewölkt werden. Vor allem am Nachmittag und Abend einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 17 bis 21 Grad.

Von MAZonline