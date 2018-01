Todesnachricht unzustellbar: Ehefrau auch tot

Petersdorf. Als die Polizei am Montagnachmittag in Petersdorf einer Familie die Nachricht zum Tod eines 53-jährigen Angehörigen überbringen wollte, fand sie am Wohnsitz des Toten auch dessen Frau tot auf.

Ihr Ehemann war am Morgen bei einem Zusammenstoß mit einem Zug am Bahnhof Berkenbrück ums Leben gekommen.

Wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermittelt nun die Mordkommission, derzeit sind die Umstände der Tat und mögliche Zusammenhänge noch unklar.

Am Dienstagnachmittag soll die Leiche der Frau obduziert werden.

Von MAZonline