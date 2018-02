Toter Wolf mit Schussverletzungen entdeckt

Cottbus. Ein toter Wolf ist mit zwei Schussverletzungen an der brandenburgischen Grenze zu Sachsen entdeckt worden. Es wird gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt, wie die Polizei am Montag in Cottbus mitteilte. Der Wolf ist in Deutschland streng geschützt, vor allem in der Lausitz ist er wieder heimisch.

Das zwei Jahre alte weibliche Tier sei im Raum Lipsa (Oberspreewald-Lausitz) bei Reinigungsarbeiten im Bereich des Flusses Ruhlander Schwarzwasser gefunden worden, hieß es weiter. Ein Revierförster habe die Beamten am Freitag alarmiert. Durch den Wolfsbeauftragten wurde der Kadaver zur weiteren Untersuchung in das Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Wölfe in der Region erschossen wurden. Vereinzelt war den toten Tieren in der Vergangenheit sogar der Kopf abgetrennt worden. Oft erwies sich für die Ermittler die Spurenlage als schwierig.

Die wiedererrungene Nähe des Wolfes zum Menschen fordert immer wieder beide Seiten heraus: Erst am Wochenende hatte in Steinberg (Potsdam-Mittelmark) ein Wolf einen Familienhund auf einem umzäunten Privatgrundstück angegriffen, woraufhin die Hündin eingeschläfert werden musste.

Von MAZonline