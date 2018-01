Totes Ehepaar: Frau hatte Scheidung eingereicht

Petersdorf. Die Hintergründe zum Tod eines Ehepaares aus Petersdorf in Ostbrandenburg sind wohl geklärt. Es spreche alles dafür, dass der Mann erst seine Frau tötete und danach sich selbst, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Mittwoch mit.

Das Paar soll nach Angaben der Behörde Eheprobleme gehabt haben - die Frau soll die Scheidung eingereicht haben. Schon früher soll es in der Ehe zu Gewalt gekommen sein. Die Frau hatte ihren Mann deshalb laut Behörde angezeigt.

Polizisten wollen Todesnachricht überbringen und finden Leiche

Polizisten hatten am Montag die Leiche der 44-Jährigen in ihrem Wohnhaus entdeckt. Die Beamten hatten eigentlich vorgehabt, der Frau mitzuteilen, dass ihr 52 Jahre alter Ehemann am Morgen bei einem Zusammenstoß mit einem Zug ums Leben gekommen war.

Zunächst war unklar gewesen, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen gibt. Inzwischen liegen der Staatsanwaltschaft die Obduktionsergebnisse vor. Wie genau die Frau starb, wollte ein Sprecher der Behörde nicht sagen. Nach Angaben der Bild-Zeitung, die zuerst über den Fall berichtete, wurde die Frau erschlagen.

Ehemann hatte Frau zuvor geschlagen

Zwischen den Eheleuten war es Anfang Januar schon einmal zu einem Vorfall gekommen, bei dem der Ehemann seine Frau geschlagen haben soll, wie der Sprecher sagte. Sie sei in der Klinik in Bad Saarow behandelt worden und habe Strafanzeige gegen ihn gestellt. Die Polizei habe danach gegenüber dem Mann ein Verbot ausgesprochen, sich dem Wohnhaus zu nähern. Dieses habe zehn Tage gegolten.

Das Ehepaar hatte ein minderjähriges Kind. Dieses wurde nach Polizeiangaben in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

Anmerkung der Redaktion Wir berichten in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, gibt es Hilfe. Unter der kostenlosen Hotline 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 können Sie anonym mit der Telefonseelsorge sprechen, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnte.

Von Anna Ringle