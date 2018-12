Potsdam

In zwei Restaurants der Potsdamer Innenstadt kam es am Dienstag zu gewalttätigen Ausrastern. Zunächst eskalierte ein Streit in der Küche einer Gaststätte in der Brandenburger Straße. Es begann mit Beschimpfungen, schaukelte sich jedoch aus unbekannten Gründen so hoch, dass ein 47-Jähriger diverse Gegenstände durch die Küche des Restaurants auf einen 65-jährigen Kollegen warf. Dabei wurde dieser von einer Messingschale am Kopf getroffen und verletzt. Rettungskräfte versorgten das Opfer und brachten den Mann im Anschluss in eine Klinik. Der Werfer wurde vernommen und durfte zunächst gehen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizisten gebissen und getreten

Kurz vor 19 Uhr bat der Inhaber eines Restaurants am Luisenplatz die Polizei um Hilfe. Die Beamten sollten eine renitenten Frau wegschaffen, die im Lokal wahllos die Gäste angepöbelt haben soll. Am Einsatzort fanden die Polizisten eine 39-Jährige volltrunken und schlafend auf einer Sitzbank. Als sie angesprochen wurde, schlug sie einem Polizisten unvermittelt mit ihrer Handtasche ins Gesicht. Da sie immer aggressiver wurde und die Beamten beleidigte, wurde sie in Gewahrsam genommen, damit sie ihren Rausch ausschlafen und keine weiteren Straftaten begehen konnte.

Mehrere Strafanzeigen

Bei der Einlieferung in das Polizeigewahrsam biss sie einem Polizisten ins Knie und einem anderen in die Hand. Ein dritter Beamter bekam einen Tritt in den Bauch. Alle Kollegen sind noch dienstfähig, meldete die Polizei. Es wurden diverse Strafanzeigen gegen die 39-Jährige geschrieben.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZ-online