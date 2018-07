Lieberose

Auf dem Truppenübungsplatz in Lieberose brennt es erneut. Am frühen Sonntagnachmittag wurden erste Rauchwolken beobachtet. Inzwischen stehen nach Einschätzung der Polizei 25 Hektar Wald in Flammen.

Nach Auskunft von Reimund Engel, dem Waldbrandverantwortlichen der Forstverwaltung, wird derzeit geprüft, ob ein Löschhubschrauber der Bundespolizei angefordert werden kann. Damit soll möglichst noch am Sonntagabend ein Löscheinsatz geflogen werden.

Erst am Freitag war in Lieberose ein großer Waldbrand gelöscht worden. 400 Hektar waren dort betroffen. Weil die betroffenen Flächen in der Lieberoser Heide stark munitionsbelastet sind, können Feuerwehr teilweise nur aus der Ferne oder von der Luft aus löschen. Die Brandbekämpfung gestaltet sich deshalb hoch kompliziert.

Laut Reimund Engel ermitteln die Behörden inzwischen auch wegen des Verdachts einer Brandstiftung. Der Verdacht kam auf, weil der jetzige Brand auf einer neuen Fläche ausgebrochen ist, die vom Großfeuer am Donnerstag und Freitag nicht betroffen war. Außerdem brennt es derzeit auch in der nur wenige Kilometer entfernten Ort Butzen, wo ebenfalls am Freitag bereits ein Waldbrand gelöscht werden musste.

Von MAZ-Online