Tschüss, 2017: Das hätten wir fast vergessen

Sturmtief Xavier, eine Paketbombe in Potsdam, Hochwasser in Leegebruch, Blindgänger in Oranienburg – in Brandenburg ist im Jahr 2017 so viel passiert, dass einige Dinge bereits in Vergessenheit geraten sind. Wer erinnert sich noch an den motorisierten Heiratsantrag in Wietstock oder den Flitzer-Opa von Hennigsdorf? Wir blicken zurück.