Überfüllte Züge an die Küste

Brandenburg Verkehr - Überfüllte Züge an die Küste Reise-Stress für Ostsee-Urlauber: Fahrgäste aus Berlin und Brandenburg bleiben regelmäßig an den Bahnsteigen zurück – Fernbus-Firmen profitieren vom Bahn-Chaos

Volle Züge: Wer in diesen Tagen an die Ostsee-Strände will, muss viel Geduld mitbringen. Quelle: dpa