Cottbus

Geschwindigkeitskontrollen bleiben weiter ein zentrales Thema bei Polizeikontrollen in Brandenburg. Im vergangenen Jahr gab es die meisten Verkehrsunfälle in Cottbus und in den Landkreisen Dahme-Spreewald, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald blieb die Anzahl der geschwindigkeitsbedingten Verkehrsunfälle 2018 im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich (2018: 217 geschwindigkeitsbedingte Unfälle, 2017: 216). Allerdings stiegen die Unfälle mit Personenschäden an (von 62 auf 98). Darüber hinaus erhöhte sich die Anzahl der getöteten Verkehrsteilnehmer (von zwei auf vier) und die der Verletzten (von 83 auf 129).

Cottbus

Im Jahr 2018 wurden 37 geschwindigkeitsbedingte Unfälle in Cottbus registriert. 14 dieser Unfälle hatten Personenschäden zur Folge, 16 weitere Verkehrsteilnehmer wurden verletzt. Die Zahl der Unfälle aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ging zwar um 19,5 Prozent zurück, allerdings stieg die gleichzeitig die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden um 27,2 Prozent und die Zahl der Verletzten um 23 Prozent an.

Spree-Neiße

Die Cottbusser Statistik spiegelt sich auch im Landkreis Spree-Neiße wider. 2018 gab es 134 Verkehrsunfälle aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit. Auch hier sank die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Vorjahr – diesmal um 13,5 Prozent. Dafür stiegen die Verkehrsunfälle mit Personenschäden um 51,7 Prozent und die Zahl der Verletzten sogar um 77,7 Prozent.

Oberspreewald-Lausitz

Nicht ganz so drastisch sieht die Entwicklung in der Oberspreewald-Lausitz aus. 2018 wurden insgesamt 94 geschwindigkeitsbedingte Unfälle registriert – 33 davon mit Personenschäden und 51 mit verletzten Verkehrsteilnehmern. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der geschwindigkeitsbedingten Unfälle um 15,3 Prozent zurück. Die Anzahl der Personenschäden stieg um 3,1 Prozent und die Zahl der Verletzten um 24,4 Prozent.

Elbe-Elster

Ein anderes Ergebnis ist im Landkreis Elbe-Elster zu beobachten. Vergangenes Jahr wurde 155 geschwindigkeitsbedingte Verkehrsunfälle registriert – 46 davon mit Personenschäden und 55 mit Verletzten. Zwei Verkehrsunfälle endeten tödlich. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Unfälle aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit um 8,3 Prozent gesunken, die Zahl der Personenschäden ist ebenfalls gefallen (um 13,2 Prozent) und die Zahl der Verletzten sank um 12,7 Prozent. Allerdings ist die Zahl der Todesopfer um 100 Prozent gestiegen.

Von RND/mos