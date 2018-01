Ulrike Kremeier zum Streit um DDR-Kunst

Potsdam. Um Kunst aus der DDR wird neuerdings heftig gestritten. Dass das Museum Barberini in Potsdam Bilder aus dem ehemaligen Palast der Republik ausstellt, war Anlass für Empörung und Genugtuung.

Im Museum Barberini in Potsdam flogen kürzlich bei einer Diskussion mit dem Publikum fast ein Mikrofon als es um den Stellenwert von DDR-Kunst ging. Warum ist die Debatte so emotional aufgeladen?

Ulrike Kremeier : Wir erleben im Augenblick eine gesamtgesellschaftliche Befindlichkeitsdebatte, in der sich weite Teile der Bevölkerung vor allem als Opfer begreifen. Ich finde das sehr befremdlich.

In dem neuen Bilderstreit werden aber alte Gräben zwischen Ost und West wieder aufgerissen. Woran liegt das?

Mit dem Fall der Mauer ist für die Künstler im Osten das gesamte Versorgungssystem zusammengebrochen. Aufträge, Ankäufe, Lehrtätigkeiten usw. entfielen. Es gab nur noch den Markt. Und damit kamen einige Künstler unter die Räder.

So funktioniert der Kunstmarkt?

Ja. Aber man kann nicht pauschal sagen, es lag an der Ignoranz des Westens. Da wäre schon eine generelle Kapitalismuskritik nötig. Es haben sich im Osten zweifellos Frustrationen angesammelt. Zumal nicht nur die staatliche Versorgung wegbrach, sondern für diejenigen, die sich in der DDR außerhalb der staatlichen Normen bewegt hatten, gingen zugleich Gemeinschaften zu Bruch, in denen sich Künstler und Kunstinteressierte zusammenfanden. In diesen Kreisen wurde Kunst gelebt. Da ging es nicht um Geld. In der aktuellen Debatte geht es auch nicht nur um Geld, sondern vor allem um Aufmerksamkeit, Deutungshoheiten und Definitionsmacht von Kunst und ihrer Geschichte.

Zur Person Ulrike Kremeier leitet seit 2012 das Museum Dieselkraftwerk in Cottbus. Davor war sie sieben Jahre lang Direktorin der Kunsthalle Passerelle im nordfranzösischen Brest. Im vergangenen Jahr wurden das Museum Dieselkraftwerk Cottbus und das Museum Junge Kunst in Frankfurt (Oder) zum Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst zusammengelegt. Ulrike Kremeier ist seitdem für beide Standorte verantwortlich. Das Brandenburgische Museum für moderne Kunst beherbergt mehr als 30 000 Werke von Künstlern aus der DDR.

In Wirklichkeit geht der Streit also nicht um Kunst, sondern um Identität?

Natürlich. Die Institutionen der Kunst in Ostdeutschland mussten ihr neues Selbstverständnis nach 1989 erst finden. Und dann sind natürlich auch vielfach Positionen, die im Osten frei wurden, nicht immer ganz glücklich besetzt worden. Das alles hat dazu geführt, dass Kunst aus der DDR lange Zeit wenig berücksichtigt wurde.

Wie real ist die Debatte eigentlich? Kunst aus der DDR ist doch eher angesagt. Die Leute strömen aus aller Welt in die Schau im Barberini, Sie zeigen in Cottbus seit Jahren fast nichts anderes.

Es ist eine symbolische Diskussion, die für alles Mögliche herhalten muss. Und sie wird vor allem von einer Generation von Künstlern befeuer-ret – mehrheitlich Männern – die jetzt in einem Alter sind, in dem sie gerne noch zu Lebzeiten ihre Meriten haben wollen.

Das Argument lautet: Es sind Leute aus dem Westen, die heute im Osten bestimmen, was gezeigt wird. Wie gehen Sie damit um?

Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst liegt mit seinen Ausstellungsorten in Cottbus und Frankfurt (Oder) tief im Osten und wird von einer west-sozialisierten Frau geleitet. Unsere Sammlung, die zu 75 Prozent aus Kunst aus der DDR besteht, ist unsere Ressource, die die Identität der Institution festlegt. Diesen institutionellen Ansatz befürworte ich außerordentlich. Mich nerven diese Ost-West-Kategorien unendlich.

Das Barberini hat die Ausstellung „Hinter der Maske“ von zwei Kuratoren aus dem Westen machen lassen, damit ein „Blick von außen“ gewährleistet sei. Geht das überhaupt?

Es geht. Doch finde ich die Verschränkung unterschiedlichen Sehweise und Sehvoraussetzungen interessanter. Bei uns hat es sich bewährt, mit verschiedenen Blicken zu arbeiten. Ich provoziere intern gelegentlich mit einer zugespitzten West-Perspektive, die dazu führt, dass die Ost-Kollegen ihre Haltungen und ihr Wissen ebenfalls pointieren. Denn Wissensvoraussetzungen sind auch an Generationen und Erfahrung gebunden. Bei diesem Verfahren habe ich selbst schon viel über den gesellschaftlichen Kontext der Werke gelernt. Ein Museum muss für die Lesbarkeit ihrer Ressource auch Sorge tragen.

Ist der Kontext so entscheidend, um zu entscheiden, ob etwas große Kunst ist?

Die Kategorie „groß“ ist ein dummer und undifferenzierter Mythos der Kunstgeschichte. Ein Bild spricht nicht aus sich selbst heraus. Man muss es lesen können. Und dazu braucht man die historischen Bedeutungszusammenhänge außerhalb des Bildes. Wenn ich die christlichen Ikonografie nicht kenne, kann ich ein Renaissance-Bild nicht lesen. Da hilft es mir wenig, wenn ich es schön finde.

Trotzdem gibt es großartige Renaissance-Kunstwerke und andere, die nicht so doll sind. Woran liegt das?

Gute und weniger gute Kunst gibt es in jeder Epoche. Doch ob dies auch so diskutiert wird (oder nicht) liegt an den hegemonialen Zusammenhängen von Geschichtsschreibungen, die Größe bestimmter Epochen wurde über Jahrhunderte hinweg fest- und fortgeschrieben. Das ist ein Kanon, an dem kaum jemand zu rütteln wagt. Die „große Kunst“ hat ihre Rezeptionszyklen. Das sieht man doch an der Ausstellungspolitik mit Blockbuster-Schauen. Der gute Geschmack verläuft in Wellen. Der Expressionismus war fast tot, jetzt ist er wieder en vogue. Davor waren es die Impressionisten. Warten wir auf die nächste Welle.

Welche Chancen sehen Sie für Ihren Bestand in Cottbus und Frankfurt (Oder) auf lange Sicht?

Unsere Aufgabe als Museum ist es, die verschiedenen Kunstgeschichten zusammenzuführen. Es hat keinen Sinn, immer den Moden hinterherzurennen. Es geht darum, unsere eigene Sammlung immer wieder neu zu betrachten und kunsthistorisch zu bewerten.

In Brandenburg hat man kulturpolitisch lange auf Preußen gesetzt. Wird jetzt mit der Fusion von Cottbus und Frankfurt zum neuen Landesmuseum die DDR-Kunst zu einem Stück Brandenburger Identität?

Kunst aus der DDR war hier immer ein kulturelles Identitätsmerkmal. Größe und Facettenreichtum der hiesigen Sammlungen belegt dies eindeutig. Die Gründung des neuen Landesmuseums ist eher wie eine Art der politischen und gesellschaftlichen Bekenntniserneuerung zu verstehen. Hier werden Traditionslinien reflektiert, historisiert, kontextualisiert, dokumentiert und fortgeschrieben.

Von Mathias Richter