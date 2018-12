Potsdam

Das mag manchen überraschen: 38,4 Prozent der MAZ-Leser haben in unserer Umfrage angegeben, dass sie gar kein Silvester feiern. Und: 21,7 Prozent sprechen sich vehement gegen ein Böllerverbot in Innenstädten aus - der Rest der Befragten antwortete mit "Finde ich gut" oder "Geht so". Ganz auf das Knallen verzichten wollen stolze 64,4 Prozent der Befragten - sie kaufen gar nicht erst Raketen, Böller oder Knallfrösche.

Wir wollten auch wissen, welche Rituale Sie an Silvester pflegen. Auf Platz 1 landet dabei, mit einem Glas Sekt anzustoßen (72,4 Prozent). Für 43,1 Prozent gehört das Pfannkuchen essen zu Silvester, mehr als jeder Dritte mag nicht auf „Dinner for One“ im Fernsehen verzichten und etwas weniger (29,3 Prozent) spielt an Silvester Gesellschaftsspiele. Wenig Zuspruch finden Aktivitäten wie einen Silvesterlauf zu absolvieren oder ein Konzert zu besuchen.

Beim Essen gehen die Geschmäcker weit auseinander. 44,6 Prozent gaben an, „etwas anderes“ als die vorgeschlagenen Gerichte zu essen. 37,5 Prozent der Leser essen Raclette an Silvester, bei 8,9 Prozent steht ein Menü mit mehreren Gängen auf dem Programm.

Was hilft gegen den Kater?

Das Mittel der Wahl gegen den Kater unter den MAZ-Lesern ist übrigens nicht der Rollmops. Stattdessen geben zwei Drittel an, gar nicht verkatert zu sein an Neujahr – mal sehen, ob dieser Vorsatz wirklich eingehalten werden kann. Unter dem Rest ist "Im Bett liegenbleiben und totstellen" sowie spazieren zu gehen beliebt. Nicht ein einziger Leser entschied sich für die Schimanski-Methode: Ein rohes Ei zu sich nehmen.

Auch wenn das Böllern mittlerweile in immer mehr Städten verboten ist, schauen sich die MAZ-Leser das bunte Spektakel zumindest gerne an. 60 Prozent wollen um Mitternacht das Feuerwerk genießen, etwa einem Fünftel ist das zu gefährlich. 18,2 Prozent haben sich dazu noch keine Meinung gebildet. Wenn es dann um Mitternacht soweit ist und das neue Jahr begonnen hat, verschicken viele Leser Grüße an Freunde und Verwandte (74,5 Prozent).

Noch ein letztes Ergebnis: Für knapp ein Viertel der Leser gilt übrigens das, was auch für einen kleinen Teil der MAZ-Belegschaft gilt: Sie müssen an Silvester arbeiten. Das eine oder andere Ritual wird ja vielleicht trotzdem drin sein. Wir wünschen Ihnen so oder so einen guten Rutsch und einen tollen Start ins Jahr 2019!

