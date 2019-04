Potsdam

An Karfreitag wird in der Kirche an die Kreuzigung Jesu Christus gedacht. In diesem Sinne beseht ein Tanzverbot an diesem sogenannten stillen Tag. Seit Jahren wird diskutiert, ob diese Sitte noch zeitgemäß ist.

Einige Bundesländer sind von diesem Tanzverbot ausgenommen. In Berlin, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein dürfen öffentliche Veranstaltungen zeitlich begrenzt stattfinden.

Tanzverbot in Brandenburg

In Brandenburg besteht das Tanzverbot ganztägig an Karfreitag, am folgenden Samstag bis 4 Uhr morgens. Wir haben die Brandenburger mal gefragt: Was halten Sie von dem Tanzverbot an Karfreitag?

Unter 690 Teilnehmern sprachen sich 51% gegen das Verbot aus. Sie halten es für unzeitgemäß. 36%, 251 Leser dagegen meinen, dass die Besonderheit des Tages dadurch unterstrichen wird.

Lediglich 13% ist es egal, weil sie eh nicht ausgehen.

Von RND/ Lisa Neumann