Potsdam

Die AfD will trotz Kritik ihren Fraktions-Grundsatzreferenten Kai Laubach in den Wahlausschuss des Landtags schicken – allerdings als stellvertretendes Ausschussmitglied. Das sagte Partei- und Fraktionschef Andreas Kalbitz am Dienstag. Laubachs Kandidatur für das Gremium, das eine zentrale Rolle bei der Abwicklung von Landtagswahlen spielt, war innerhalb des Landtagspräsidiums auf Widerstand gestoßen, will der Fraktionsmitarbeiter bis vor einiger Zeit Kontakte zur Identitären Bewegung (IB) unterhalten hat. Diese als rechtsextrem eingestufte Gruppierung wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

„Es gibt in unserer Fraktion keine Mitglieder irgendwelcher extremistischen Vereinigungen“, sagte Kalbitz am Dienstag in Potsdam. „Selbstverständlich hat Herr Laubach – unbenommen, was er früher gemacht hat – keine Nähe zur „Identitären Bewegung“, sonst würde er nicht in der Fraktion arbeiten.“ Allerdings war Laubach in einem Motivationsvideo für eine IB-Demo 2016 aufgetreten.

Laubach betreibt außerdem ein rechtes Modelabel (“Deutsches Gewand“). Fraktions-Chef Kalbitz sagte der MAZ, er interessiere sich nicht für die Kleidungsfirma. Kalbitz ergänzte, Laubach sei durch ein Versehen an Platz eins der von der Fraktion vorgeschlagenen Ausschusskandidaten gerutscht. Eigentlich hätte er von Anfang an nur als Stellvertreter antreten sollen.

Linke, SPD und Grüne erneuern Kritik

Das Landtagspräsidium berät an diesem Mittwoch über die Personalie. Laubach hat der AfD-Fraktion nach Angaben des Parlamentarischen Geschäftsführers Andreas Galau in einem Brief geschrieben, er sei kein Mitglied der Bewegung und auch keines gewesen.

Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers sieht dagegen eine „sehr enge Verbindung“ mit der „Identitären Bewegung“. „Ich bin der Auffassung, dass er auch als stellvertretendes Mitglied nicht tragbar ist“, sagte der Linke-Politiker.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Björn Lüttmann, sagte, eine Person, die offensichtlich der „Identitären Bewegung“ so nahe stehe, gehöre nicht in den Wahlausschuss. Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher betonte: „Ich habe da massive Vorbehalte.“ Der Ausschuss entscheidet zum Beispiel über die Zulassung zu Wahlen.

Von Ulrich Wangemann und Oliver von Riegen