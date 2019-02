Falkensee

Von einem Kreisverkehr in Falkensee ( Havelland) aus haben Unbekannte am späten Freitagabend mittels eines Laserpointers die Piloten von drei Passagierflugzeugen geblendet. Die Maschinen befanden sich gegen 22.35 Uhr im Anflug auf den Flughafen Berlin-Tegel, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit – die Deutsche Flugsicherung hatte die Polizei über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt. Alle Jets hätten trotzdem problemlos landen können, heißt es in dem Bericht.

Die Polizei suchte im Stadtgebiet von Falkensee nach den Tätern, konnte aber niemanden mehr finden. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr ist jetzt die Kriminalpolizei mit dem Fall befasst. Der Hinweis auf den Kreisverkehr soll laut Polizei von den Piloten der Maschinen selbst stammen.

Solche Laserpointer können Piloten verletzen. Quelle: Dpa

Das Blenden von Piloten wird mit harten Strafen geahndet. Ende 2017 verurteilte ein Berliner Gericht einen Krankenpfleger (22) zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung, weil er die Piloten eines Polizeihubschraubers per Laserpointer irritiert hatte. Der Angriff stand im Zusammenhang mit Straßenkrawallen linksautonomer Gruppen im Stadtteil Friedrichshain.

Ein Hubschrauberpilot, der im Juni 2018 nach einem Vermissten über dem Potsdamer Stadtgebiet suchte, wurde zweimal von einem Laserstrahl getroffen und am Auge verletzt. Die Polizei fasste einen jungen Mann in der Hebbelstraße, der einen Laserpointer bei sich hatte.

Im ersten Halbjahr 2018 wurden laut Flugsicherung deutschlandweit 142 Blendversuche registriert. Erfasst wurden Störungen in den Großräumen der 16 internationalen Flughäfen in Deutschland.

Von Ulrich Wangemann