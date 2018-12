Eisenhüttenstadt

Ein Wolf ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der B112 zwischen Eisenhüttenstadt ( Oder-Spree) und Frankfurt (Oder) getötet worden. Eine 44-Jährige in einem Seat stieß gegen 5.30 Uhr mit dem über die dreispurige Fahrbahn wechselnden Wolf zusammen. Der Schaden am Auto beträgt 300 Euro.

In diesem Jahr sind bereits 18 Wölfe in Brandenburg überfahren worden; auf der B112 ist es der zweite, berichtet der RBB. Drei weitere Tiere seien nach Angaben des Landesumweltamtes illegal geschossen worden.

Von MAZonline