Wegen starken Unwetters haben die Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel den regulären Flugbetrieb am Freitag zeitweise eingestellt. In Schönefeld gab es zwischen 17.45 Uhr und etwa 20 Uhr aus Sicherheitsgründen keine Abfertigung von Maschinen, wie die Flughafenbetreiber mitteilten. Maschinen, die bereits Passagiere und Gepäck aufgenommen hatten oder kurz vor dem Unwetter gelandet waren, mussten warten.

Auf dem Flughafen Tegel wurde die Abfertigung um 19.45 Uhr eingestellt. „Passagiere, die sich schon oder noch in den Flugzeugen befinden, müssen sich gedulden, bis ein gefahrloses Be- und Entladen der Maschinen wieder möglich ist“, teilte die Flughafengesellschaft mit. Auch nach mehr als zwei Stunden hatte es für Passagiere am Abend noch keine Entwarnung gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits seit den Morgenstunden vor heftigen Unwettern in Berlin und Brandenburg gewarnt. Die Unwetter sollten laut DWD aber nur lokal auftreten.

