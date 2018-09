Potsdam

Nachdem das Wetter in den vergangenen Tagen noch einmal für Hochsommer in Brandenburg gesorgt hat, folgte zum Wochenende die Ernüchterung. Am Freitagnachmittag zogen Wind- und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h durch das Land. Achten Sie besonders auf herabfallende Ästen und Gegenstände. Der Sturm sorgte in vielen Landesteilen für Einschränkungen und Feuerwehreinsätzen. Wir haben Ihnen die Ereignisse rund um das Unwetter zusammengestellt.

Sandstürme auf mehreren Autobahnen

Autofahrer sollten auf den Autobahnen besonders vorsichtig fahren: Zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin auf der A24 kommt es am Freitag auf der Bundesautobahn zu Sandwehen, die zu Sichtbeeinträchtigungen führen. Stellenweise ist die Sichtweite auf nur noch 100 Meter begrenzt.

Auch auf anderen Autobahnen kam es am Nachmittag und Abend zu Sandstürmen. Auf der Autobahn 2 zwischen dem Dreieck Werder und dem Rastplatz Wüstenforst lagen die Sichtweiten bei unter 100 Metern. Zwischen Rangsdorf und dem Dreieck Havelland auf der A10 war die Sichtweite auf unter 50 Meter begrenzt.

Potsdamer Friedensfest fällt aus

In Potsdam beginnt die Interkulturelle Woche – eröffnet werden sollte die Veranstaltung durch das Friedensfest. Weil das Ereignis auf dem Platz der Einheit allerdings gänzlich im Freien geplant war, zogen die Veranstalter die Notbremse. Die Sicherheit könne angesichts des drohenden Unwetters nicht gewährleistet werden.

In Potsdam musste die Feuerwehr zu mehreren wetterbedingten Einsätzen ausrücken.

Zur Galerie Sandstürme behindern den Verkehr, das Friedensfest in Potsdam fällt aus: Das Unwetter hat Brandenburg unter Kontrolle. Hier sehen Sie die Bilder des Sturms.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Wittenberge

Auch im Nordwesten des Landes macht sich der Sturm bemerkbar. Gegen 13.15 Uhr begann für die Feuerwehrkräfte der erste Sturmeinsatz, ein Baum war umgestürzt. Dabei sollte es nicht bleiben, mehrmals rückte die Feuerwehr in der Prignitz zu Einsätzen aus.

Berliner S-Bahn-Verkehr zeitweise eingeschränkt

In Berlin-Lichtenrade stürzte am Freitag ein großer Baum auf Bahngleise. Der S-Bahn-Verkehr war deshalb zwischen Mahlow und Marienfelde eine Stunde unterbrochen, wie ein Sprecher der S-Bahn mitteilte. Ein Feuerwehrsprecher berichtete von weiteren umgestürzten Bäumen in Moabit, Johannisthal und Kaulsdorf.

Wochenende wird kühler

Das Wetter gibt sich ganz passend zur Jahreszeit, am Sonntag beginnt der Herbst: Bereits am Sonnabend wird es deutlich kühler, und auch am Sonntag bleibt es kühler bei starkem Wind und vielen Wolken.

Von MAZonline