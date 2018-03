Mutter getötet: 18-Jähriger muss in Psychiatrie

In Borkheide (Potsdam-Mittelmark) ist eine zerstückelte Leiche in einem Vorgarten gefunden worden. Die Leichenteile waren an mehreren Stellen verscharrt. Außerdem fanden die Ermittler viel Blut. Es handelt sich nach MAZ-Informationen um die Bewohnerin des Hauses. Der eigene Sohn (17) steht unter Mordverdacht.