Altes Lager

Am Donnerstag wird im „Haus“ in Altes Lager der diesjährige Konversionssommer eröffnet. Innerhalb des Programms, das bis in den Oktober reicht, werden verschiedene ehemalige Militärliegenschaften in Brandenburg und ihre Nachnutzungsideen vorgestellt. Veranstaltet wird die Reihe vom Forum für Konversion und Stadtentwicklung (Fokus), das vom Jüterboger Planer Markus Hennen koordiniert wird.

Finanzminister Christian Görke eröffnet Konversionssommer

Zum Auftakt am Donnerstag ab 10 Uhr findet eine Fachtagung zum Jahresthema „Konversion – from lost to won places“ statt. Dazu werden Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) sowie die Geschäftsführer der Brandenburgischen Bodengesellschaft, Andrea Magdeburg und Thomas Protz, erwartet.

Das Haus Kulturzentrum in Altes Lager. Quelle: Peter Degener

Weitere Veranstaltungen in Teltow-Fläming: 24. Juni, Natur-Exkursion auf dem alten Schießplatz Jüterbog-West; 3. Juli, Eröffnung der Fotoausstellung „Lost Places“ im Jüterboger Kulturquartier; 20. Juli, Führung mit Kranzniederlegung auf dem Bücker-Gelände in Rangsdorf; 8. September, Tag der offenen Tür im Behördenzentrum Wünsdorf-Waldstadt; 28. September, Vortrag über die Glücksburger Heide im Jüterboger Gemeindezentrum. Die Abschlussveranstaltung findet am 11. Oktober in Hennickendorf statt.

Von Alexander Engels