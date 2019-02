Potsdam

Bus- und Straßenbahnfahrer werden in der kommenden Woche nacheinander in drei brandenburgischen Städten in Warnstreik gehen. Das kündigte der Verdi-Fachbereichsleiter und Verhandlungsführer in den laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Personennahverkehr, Jens Göger, am Freitag in Potsdam an.

Am Dienstag werde in Frankfurt/Oder gestreikt, am Mittwoch (6.2.) in Cottbus und am Donnerstag (7.2.) in Brandenburg/Havel. Gestreikt werde jeweils von 3.30 Uhr bis 9 Uhr. „Wir rechnen mit 100-prozentiger Beteiligung.“

Grund für den Warnstreik sei das Angebot des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) ab 1. Januar die monatlichen Entgelte bei Einstiegsgehälter um drei Prozent zu erhöhen. Das hätten die Arbeitnehmer als „ Affront“ verstanden. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung um rund 15 Prozent bei den Einstiegsgehältern.

Von Rüdiger Braun