Verdi-Warnstreiks in Brandenburg

Potsdam. Der bundesweite Tarifstreit um höhere Gehälter im öffentlichen Dienst macht sich erneut in Brandenburg bemerkbar. Nach einem Warnstreik in Schwedt/Oder am Dienstag sind weitere am Mittwoch in Frankfurt (Oder), Strausberg und Neuruppin geplant, wie die Gewerkschaft Verdi ankündigte. Mit Hunderten Beteiligten werde gerechnet.

Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber im laufenden Tarifstreit erhöht werden. Die nächsten Gespräche sind am 15. und 16. April in Potsdam geplant. Verdi will, dass die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt bekommen, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr. Die Arbeitgeber lehnen den geforderten Mindestbetrag ab.

