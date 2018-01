Vereine stellen Wegmarken der Demokratie vor

Potsdam. Die erste Stadtverordnetenversammlung 1809 in der Lindenstraße, der Freiheitskämpfer Max Dortu, der 1848 den Ruf nach bürgerlicher Freiheit aufgriff, das Frauenwahlrecht 1918 und seine Auswirkungen auf Potsdam: die Geschichte der Landeshauptstadt ist voll von solchen Wegmarken der Demokratie. Elf Potsdamer Vereine haben sich spontan zusammengefunden, um diesen Wegmarken in Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen und Führungen nachzuspüren. Die Reihe „Wegmarken Potsdamer Demokratie“ ist Teil des Jahresthemas „1025 Jahre Potsdam“.

„Was herausgekommen ist, kann sich sehen lassen“, sagt Sigrid Sommer, die Leiterin des Bereichs Marketing der Stadt Potsdam. Das Programm hätten die Vereine spontan und mit eigenen Mitteln gestemmt. „Diese Art des Miteinanders hat mich einfach begeistert“, so Sommer. Es sei selbst ein Form gelebter Demokratie. Die gefundenen Termine seien nicht nur Erinnerung an die Vergangenheit, sondern hätten auch Bezug zur Gegenwart.

Allein für das erste Halbjahr können die Vereine zehn hochkarätige Veranstaltungen anbieten. Auch für das zweiten Halbjahr steht schon ein Höhepunkt fest: Zusammen mit der Servicestelle „Tolerantes und Sicheres Potsdam“ wird der Verein Neues Potsdamer Toleranzedikt am 14. November darüber nachdenken, was das 2008 von der Bürgerschaft Potsdam angenommene Toleranzedikt gebracht hat. Die Veranstaltungen passten hervorragend zum Jahresthema, meint Sommer.

Den Vereinen und Organisationen, neben der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte zum Beispiel auch der Verein Pro Wissen oder die Stiftung Gedenkstätte Leistikowstraße Potsdam, aber auch das Filmmuseum oder die Französisch-Reformierte Gemeinde, ist klar, dass „Demokratie“ nicht die allererste Assoziation ist, die einem zur Garnison- und Beamtenstadt einfällt. Die Veranstalter betonen aber, dass es parallel zur Geschichte von Obrigkeit und Repression in Potsdam immer auch demokratische Bewegungen gab. „Es war eine Fülle von Wegmarken da“, sagt etwa die Geschäftsführerin von Pro Wissen, Simone Leinkauf. „Unsere Schwierigkeit bestand eher in der Auswahl der Perlen.“

Tobias Büloff, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Erinnerungskultur und Gedenken in Potsdam, macht diese Doppelgesichtigkeit der Landeshauptstadt am Haus der Gedenkstätte Lindenstraße 54 deutlich: „Der Ort der Diktatur war zugleich ein Ort der Demokratiebewegung“, sagt er. Diesen „Aufbruch in die Demokratie“ durch die erste Stadtverordnetenversammlung will die Stiftung am 21. Februar feiern. Der Potsdamer Historiker Thomas Wernicke wird durch das Haus führen und von dessen Geschichte erzählen, die sich erst nach 1989 wieder zurück zur Demokratie bewegte. Wernicke selbst ist Zeitzeuge der neuen Potsdamer Demokratiebewegung vor der Wende.

„Es ist nicht nur ein Haus des Schreckens“, sagt die Leiterin der Gedenkstätte, Uta Gerlant, über das Haus, das im 20. Jahrhundert zunächst den Nazis, danach der sowjetischen Besatzungsmacht, schließlich der SED als Untersuchungszentrale und Gefängnis diente. Für diesen Schrecken stehe es zwar heute. „Es hat aber auch eine starke demokratische Geschichte, die wir nicht vergessen sollten.“ Potsdam war 1809 die erste Stadt in Preußen, in der die neue Steinsche Städteordnung von 1808 wirksam wurde. Umgesetzt wurde sie in jenem Haus in der Lindenstraße. Diesen demokratischen Geist habe es in Potsdam immer gegeben, sagt Gerlant. „Wenn auch in der Minderheit.“

Den Auftakt der Reihe machen der Verein Neues Potsdamer Toleranzedikt und der Verein Prowissen am 24. Januar um 18 Uhr mit einer besonderen Ausgabe der Debattenreihe: „Das tolerante Sofa“. Ausgehend von einem Kubus in der Wissenschaftsetage über das Engagement junger Rapper für die Demokratie im Senegal wird Historiker Jakob Warnecke auch aus eigenem Erleben über die junge Potsdamer Hausbesetzerszene ab 1990 sprechen. Anschließend lässt er sich mit jungen Leuten auf dem „toleranten Sofa“ nieder. Diese werden berichten, was sie als junge Menschen heute politisch in Potsdam bewegt. Darauf sollen dann Vertreter hiesiger Parteien antworten. Mehr Info: www.potsdam.de/1025jahre

