Die rot-rote Regierungskoalition in Brandenburg hat sich nicht auf eine konkrete Personalzahl für die Verstärkung des derzeit unterbesetzten Verfassungsschutzes einigen können. „Es gab dazu keine Verständigung“, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag zu den Ergebnissen der jüngsten Kabinettssitzung. Er gehe allerdings fest davon aus, dass in den anstehenden Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2019/20 eine personelle Stärkung des Verfassungsschutzes erreicht werde, sagte Schröter.

CDU kritisiert Regierung als „verantwortungslos“

CDU-Innenexperte Björn Lakenmacher kritisierte am Donnerstag: „Ministerpräsident Dietmar Woidke, früher selbst Innenminister, bleibt untätig und scheint entweder nicht die Kraft oder den Willen zu haben, die Sicherheit in Brandenburg zu stärken. Angesichts der Zahlen des Verfassungs-schutzberichtes ist das verantwortungslos.“

Ein Teilnehmer einer rechten Demonstration in Frankfurt (Oder).

Derzeit hat der Verfassungsschutz nach Ministeriumsangaben 93 Mitarbeiter und wird von 14 Mitarbeitern anderer Behörden auf dem Weg der Abordnung unterstützt. Der Verfassungsschutz-Behördenleiter Frank Nürnberger hat nach eigenen Angaben 35 zusätzliche Stellen für das Haushaltsjahr 2019/20 beantragt. Damit reagiere er auf die gestiegene Bedrohung durch Extremisten und zusätzliche Aufgaben der Behörde, sagte Nürnberger. So werden etwa die Zuverlässigkeitskontrollen für Personal von Flughäfen mit Eröffnung des BER und Schließung des Flughafens Tegel komplett auf Brandenburg übergehen.

Der politische und gesellschaftliche Extremismus in Brandenburg verzeichnet tatsächlich in allen Bereichen Zulauf. Das geht aus dem am Donnerstag vorgelegten Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2017 hervor. Laut Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) stelle diese Entwicklung die Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden „vor wachsende Herausforderungen“.

Zahl der Rechtsextremisten: zweithöchster Stand seit 1993

Die Zahl der Rechtsextremisten im Land erreichte den zweithöchsten Stand seit 1993. 1540 Personen rechnen die Sicherheitsbehörden diesem Kreis zu - das sind 150 mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig sank die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten um 43 auf 124. „Das ist immer noch ein sehr hoher Stand, Gewalttaten verunsichern die Bevölkerung in besonderem Maße“, so Schröter.

Deutlich erkennbar ist im rechtsextremen Spektrum der Trend weg von organisierten Parteien hin zu lockeren Verbünden.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Quelle: dpa

„Es gibt gezielte Versuche von Rechtsextremisten, Bündnisse mit bürgerlichen Protestmilieus einzugehen. Dabei entstehen durchaus problematische Mischszenen“, sagte Innenminister Schröter. Die NPD etwa, die treibende Kraft im rechten Milieu werden wollte, habe im Jahr 2017 stark an Bedeutung verloren. Brandenburgweit sind nur noch 280 Mitglieder übrig, das sind 20 weniger als im Vorjahr. Von ihren ursprünglich 48 kommunalen Mandaten nimmt die Partei derzeit nur noch 37 wahr. Laut Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger sind mittlerweile zwei Drittel der dem Verfassungsschutz bekannten Rechtsextremisten nicht mehr in Parteien organisiert.

NPD verliert rapide an Bedeutung

Viel besser als der NPD gelingt es mittlerweile der stramm neonationalsozialistisch ausgerichteten Organisationen „Der Dritte Weg“, einen ideologisch-organisatorischen Führungsanspruch geltend zu machen. „Diese Kleinpartei hat zwar nur unverändert 30 Mitglieder und drei Stützpunkt in Brandenburg. Aber ihre Aktivitäten und ihr Einfluss auf die gesamte rechtsextremistische Szene haben spürbar zugenommen“, sagte der Verfassungsschutzchef.

Der Jurist Frank Nürnberger ist seit Februar 2018 neuer Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes.

Die extremistische Linke im Land verzeichnet ebenfalls Zuwächse. Ihr Personenpotenzial schätzt der Verfassungsschutz auf 520 und damit 20 mehr als im Vorjahr. Die Zahl gewaltbereiter Autonomer ist laut der Behörde auf 220 gestiegen. Allerdings nahm auch die Zahl linksextremistisch motivierte Gewalttaten ab - auf 24. Sie hat sich demnach mehr als halbiert.

Verfassungsschutz: „Rote Hilfe“ verniedlicht Gewalt gegen Polizei

Einen Höchststand verzeichnet laut Nürnberger der Verein „Rote Hilfe“, der unter anderem Rechtsbeistand für linksextremistische Straftäter organisiert. 225 Mitglieder hat diese Vereinigung mittlerweile. Nürnberger bezeichnete die Aktivitäten der Roten Hilfe als „besonders perfide“, weil sie Übergriffe verharmlose. So werde unter anderem Gewalt gegen Polizisten, nach welcher die Beamten im Krankenhaus behandelt werden mussten, als „Bullenschubsen“ verniedlicht. Der Verein steht schon länger im Fokus der Behörden. Der Linken-Bundestagsabgeordneten Norbert Müller gehört zu den Mitgliedern und Unterstützern und wird dafür immer wieder kritisiert.

Muslimbrüder versuchen Fuß zu fassen

Sorgen bereitet den Behörden auch der radikale Islamismus. Derzeit gehen die Behörden davon aus, dass in Brandenburg 130 islamistische Extremisten leben – 2014 waren es noch 40. Rund die Hälfte kommt laut Behördenleiter Nürnberger aus dem Nordkaukasus, also vor allem aus Tschetschenien. Ein weiterer größerer Anteil stamme aus Syrien. In Brandenburg/Havel unterhalte die „Sächsische Begegnungsstätte“ einen Gebetsraum. Diese Vereinigung sei der extremistischen Muslimbruderschaft zuzurechnen, so Innenminister Schröter.

Dieselbe Organisation habe versucht, in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) und Luckenwalde (Teltow-Fläming) Räume zu eröffnen. Laut Verfassungsschutz sind diese Bemühungen aber nach derzeitigem Erkenntnisstand gescheitert. Während bundesweit die Zahl der wegen Terrorverdachts geführten Verfahren die Zahl 1000 überschritten hat, liegt der Vergleichswert für Brandenburg im einstelligen Bereich, sagte Nürnberger.

Reichsbürgerszene wächst stark

Im Feld des Ausländerextremismus besitzt weiterhin die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) den größten Rückhalt. 80 Personen werden ihr zugerechnet, das sind fünf weniger als im Vorjahr.

Gewachsen ist auch die Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter. Sie wuchs im Jahr 2017 auf 560, Tendenz weiter steigend. Im Vorjahr waren es noch 120 Mitglieder weniger gewesen. Dazu heißt es vom Verfassungsschutz, alle Behörden seien stärker sensibilisiert und würden Umtriebe schneller melden.

