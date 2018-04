Verkaufsabsichten für Tropical-Islands bestätigt

Potsdam. Der Freizeitpark Tropical Islands in der ehemaligen Cargolifter-Halle bei Krausnick (Dahme-Spreewald) steht zum Verkauf. „Es gibt schon länger Gespräche mit Investoren“, sagte Katja Benke, Sprecherin der Geschäftsführung. Sie bestätigte damit eine Meldung des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg und des „Handelsblatts“. Entschieden sei noch nichts, sagte Benke. Ein Komplettverkauf sei nur eine Option, die Erweiterung des Gesellschafterkreises sei denkbar – eine Beibehaltung der aktuellen Besitzverhältnisse ebenfalls.

Eine umgebaute Zeppelin-Halle

Bei Tropical Islands arbeiten 600 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr kamen 1,1 Millionen Besucher. Der weltweit einzigartige Bau wurde im Jahr 2000 als Zeppelin-Montagehalle für das Unternehmen Cargolifter errichtet. Fördermillionen flossen. In dem 360 Meter langen und 106 Meter hohen „Dom“ wurde jedoch nie ein Zeppelin gebaut. Cargolifter ging 2002 Pleite, 2004 wurde in der Werft ein Freizeitpark eingerichtet.

Mehrheitsgesellschafter von Tropical Islands ist der malayische Mischkonzern Tanjong, außerdem ist der Multimillionär Colin Au an der größten Tropenhalle Europas beteiligt. Tanjong hatte zuletzt mit Unternehmensbeteiligungen in Asien hohe Verluste eingefahren. So hatte das indische Mobilfunkunternehmen Aircel Ende Februar Gläubigerschutz angemeldet. Spekuliert wird, dass sich Firmenchef und Milliardär Ananda Krishnan auf seine anderen Geschäftsfelder konzentrieren möchte. Die Zeitung „Free Malaysia Today“ nennt einen Verlust von sieben Milliarden US-Dollar aus Mobilfunk-Firmen.

Tropenparadies soll wachsen

Die Tropical-Islands-Führung in Brandenburg sieht die Investorensuche positiv: „Es ist eher ein Schritt in Richtung Wachstum und noch mehr Attraktivität – die Mitarbeiter müssen sich keine Sorgen machen“, so Firmensprecherin Benke. Vor allem suche das Unternehmen nach Geldgebern für ein Investitionspaket von 300 Millionen Euro, das die Betreiber im Januar angekündigt hatten, sagte Benke. Diese Ausgaben seien für die nächsten fünf bis sieben Jahre geplant.

So wollen die Betreiber die Bettenkapazität auf 9000 verfünffachen und den Freizeitpark langfristig „zum führenden europäischen Ferienresort entwickeln“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Damit würde Tropical Islands in einer Liga mit Europapark Rust und Disneyland in Paris spielen. Laut Sprecherin Benke sollen noch in diesem Jahr mehrere Attraktionen gebaut werden – etwa eine „stehende Welle“, auf der die Badenden mit Body-Boards surfen können.

Brandenburgs Wirtschaftsministerium ist nicht in die Verkaufspläne eingeweiht. Fördermittel hat das Unternehmen laut Investitionsbank ILB zuletzt 2007 erhalten – alle Bindungsfristen sind abgelaufen.

„Ich hoffe und wünsche, dass ein Eigentümerwechsel keine Auswirkungen auf den Standort hat“, sagt der Ortsbürgermeister von Krausnick-Groß Wasserburg, Gerhard Buschick (parteilos). Der ganze Unterspreewald profitiere von dem Unternehmen. Für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten sagt der Cottbuser Standortleiter Ingolf Fechner: „Ich verspüre keine Panik. Das Unternehmen macht seit Jahren Gewinn und ist als Investment attraktiv.“

Das „Handelsblatt“ nennt einen Kaufwert von 300 Millionen Euro. Die Geschäftsführung von Tropical Islands kommentierte dies nicht.

Von Ulrich Wangemann