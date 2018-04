Potsdam

Für viele Autofahrer wird es wohl im Stop-and-go ins lange Wochenende gehen. Weil der 1. Mai in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt, verlängern viele Berliner und Brandenburger das Wochenende für Ausflüge oder einen Kurzurlaub. Autofahrer müssen deshalb vor allem am Freitagnachmittag und Samstagvormittag mit vollen Straßen rechnen.

Auch am 1. Mai, wenn die Kurzurlauber zurückkehren, dürfte starker Rückreiseverkehr für Staus auf den Ausfallstraßen und Autobahnen rings um Berlin sorgen. Der ADAC Berlin-Brandenburg empfiehlt, möglichst schon am Vormittag oder in den späten Abendstunden die Heimreise anzutreten.

Hier ist das Staurisiko besonders groß:

An allen Hauptreisetagen sind die Strecken in Richtung Nord- und Ostsee (A11, A20, A19/24), aber auch in Richtung Süden (A9, A13) stark belastet. Ausflügler sollten nach Möglichkeit auch die umliegenden Bundesstraßen nutzen.

Folgende Autobahn-Baustellen können zur Staufalle werden:

Großbaustelle A10 Süd zwischen Dreieck Nuthetal und Dreieck Potsdam: Die Verkehrsführung im Baustellenbereich ist kompliziert.

Brückenbaustelle Petersdorf (Waren) auf der A19 in Richtung Rostock: Der ADAC warnt vor Staugefahr durch die einspurige Verkehrsführung in beiden Richtungen. Ostseereisende sollten als Alternativroute parallele Bundesstraßen nutzen. Eine Umfahrung über die Strecke A11 – A20 ist wegen der Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze nicht möglich. In Richtung Usedom und Rügen kann die A20 allerdings genutzt werden.

Großbaustelle Nördliche A10/A114: Die Brückensanierung auf der A114 und der 6-streifige Ausbau der nördlichen A10 führen zu erheblichen Behinderungen für den Reiseverkehr Richtung Norden

Sperrungen in Berlin

In Berlin muss an fast allen Tagen mit vollen Straßen gerechnet werden, denn das verlängerte Wochenende locken viele Ausflügler und Touristen in die Hauptstadt. Es gibt außerdem zahlreiche Sperrungen in Berlin-Mitte und Kreuzberg aufgrund der Straßenfeste und Demonstrationen.

Der ADAC-Tipp für ein gutes Durchkommen: entspannt bleiben und gegenseitig Rücksicht nehmen.

Von MAZonline